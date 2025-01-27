На польській шахті через підземні поштовхи поранення отримали кілька гірників

Через підземні поштовхи у польській вугільній шахті поранення отримали кілька шахтарів.

Про це повідомляє польське державне інформаційне агентство PAP.

Підземні поштовхи сталися зранку в понеділок на вугільній шахті Марсель польської гірничодобувної групи PGG у Радліні на півдні Польщі.

За словами представника гірничодобувної галузі, у зоні поштовхів перебували 29 осіб.

Відповідно до оцінок, шість чи сім осіб можуть отримати поранення, зараз триває відведення шахтарів.

Торік у вересні в Ірані унаслідок витоку метану на шахті загинули кілька десятків людей. Промислові аварії в Ірані є поширеним явищем, і багато будівельних і гірничодобувних об’єктів працюють на застарілому і невідповідному обладнанні.