Колумбія погодилася прийняти депортованих із США нелегальних мігрантів

Уряд Колумбії для цих цілей також підготував президентський літак.

Колумбія погодилася прийняти військові літаки США із депортованими мігрантами зі Штатів. Країни дійшли згоди після того, як Білий дім пригрозив санкціями.

Про це пише Reuters.

"Уряд Колумбії погодився з усіма умовами президента Трампа, включаючи необмежений прийом усіх нелегальних мігрантів з Колумбії, які повертаються зі Сполучених Штатів, у тому числі на військових літаках США, без обмежень і затримок", – йдеться в повідомленні Білого дому.

А проекти наказів про введення мит і санкцій проти Колумбії будуть "зберігатися в резерві та не підписуватись, якщо Колумбія виконає цю угоду".

У повідомленні Білого дому йдеться, що "президент Трамп... очікує, що всі інші країни світу будуть повністю співпрацювати в прийнятті депортації своїх громадян, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах".

Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Гілберто Мурільйо заявив, що обидві країни вийшли із "глухого кута", і уряд Колумбії... має президентський літак напоготові, щоб сприяти поверненню колумбійців".

Раніше президент Колумбії Густаво Петро засудив військові депортаційні польоти та заявив, що ніколи не проводитиме рейд із повернення американців у наручниках до США. Однак він також сказав, що Колумбія вітатиме депортованих додому мігрантів на цивільних літаках, і запропонував свій президентський літак, щоб сприяти їхньому "гідному поверненню".

Мурільйо та посол Колумбії в Сполучених Штатах найближчими днями відправляться до Вашингтона, щоб продовжити виконання домовленостей, які призвели до обміну дипломатичними нотами між двома урядами, додається в заяві Колумбії.