Колумбія погодилася прийняти депортованих із США нелегальних мігрантів

Колумбія погодилася прийняти військові літаки США із депортованими мігрантами зі Штатів. Країни дійшли згоди після того, як Білий дім пригрозив санкціями.
Про це пише Reuters.
"Уряд Колумбії погодився з усіма умовами президента Трампа, включаючи необмежений прийом усіх нелегальних мігрантів з Колумбії, які повертаються зі Сполучених Штатів, у тому числі на військових літаках США, без обмежень і затримок", – йдеться в повідомленні Білого дому.
А проекти наказів про введення мит і санкцій проти Колумбії будуть "зберігатися в резерві та не підписуватись, якщо Колумбія виконає цю угоду".
У повідомленні Білого дому йдеться, що "президент Трамп... очікує, що всі інші країни світу будуть повністю співпрацювати в прийнятті депортації своїх громадян, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах".
Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Гілберто Мурільйо заявив, що обидві країни вийшли із "глухого кута", і уряд Колумбії... має президентський літак напоготові, щоб сприяти поверненню колумбійців".
Раніше президент Колумбії Густаво Петро засудив військові депортаційні польоти та заявив, що ніколи не проводитиме рейд із повернення американців у наручниках до США. Однак він також сказав, що Колумбія вітатиме депортованих додому мігрантів на цивільних літаках, і запропонував свій президентський літак, щоб сприяти їхньому "гідному поверненню".
Мурільйо та посол Колумбії в Сполучених Штатах найближчими днями відправляться до Вашингтона, щоб продовжити виконання домовленостей, які призвели до обміну дипломатичними нотами між двома урядами, додається в заяві Колумбії.
- Президент США Дональд Трамп погрожував запровадити мита та санкціїпроти Колумбії, щоб покарати її за відмову прийняти військові рейси з депортованими в рамках його масштабної імміграційної кампанії. Зокрема йшлося про введення 25% мит на всі колумбійські товари, що надходять до США, які зростуть до 50% за один тиждень, заборона на поїздки та скасування віз для урядовців Колумбії, а також казначейські, банківські та фінансові санкції.
- Трамп також погрожував посилити перевірку громадян і вантажів Колумбії на кордоні. Сполучені Штати призупинили оформлення віз у посольстві США в Боготі.
- Одним з перших указів президента США Дональда Трампа на посаді став указ про імміграцію. На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
- ПІзніше Штатах стартували депортаційні рейси. Так, світлину з вишикуваними у чергу людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.