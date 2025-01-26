Понад 100 тисяч людей залишаються знеструмленими в Північній Ірландії після шторму Еовін, пише Bloomberg.
У регіон приїхали додаткові інженери з Великої Британії, щоб допомогти компанії NIE Networks відновити електроенергію.
Унаслідок шторму було пошкоджено понад 100 шкіл і понад 2300 повідомили про перешкоди на дорогах.
Сьогодні Метеорологічна служба опублікувала жовте попередження про сильний вітер у всій Північній Ірландії, що може призвести до збоїв у транспорті та інфраструктурі.
Це попередження про погоду діятиме до вечора, а раніше оголосили жовте попередження про сніг та ожеледицю.