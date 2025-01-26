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Понад 100 тисяч людей залишилися без світла в Північній Ірландії через шторм Еовін

Метеорологічна служба опублікувала жовте попередження про сильний вітер у всьому регіоні.

Понад 100 тисяч людей залишилися без світла в Північній Ірландії через шторм Еовін
Фото: EPA/UPG

Понад 100 тисяч людей залишаються знеструмленими в Північній Ірландії після шторму Еовін, пише Bloomberg.

У регіон приїхали додаткові інженери з Великої Британії, щоб допомогти компанії NIE Networks відновити електроенергію.

Унаслідок шторму було пошкоджено понад 100 шкіл і понад 2300 повідомили про перешкоди на дорогах.

Сьогодні Метеорологічна служба опублікувала жовте попередження про сильний вітер у всій Північній Ірландії, що може призвести до збоїв у транспорті та інфраструктурі.

Це попередження про погоду діятиме до вечора, а раніше оголосили жовте попередження про сніг та ожеледицю.

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Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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