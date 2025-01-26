"Відверта наруга над демократією": ЄС не визнає вибори у Булорусі

Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє глава європейської дипломатії Каллас у мережі X.

"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах. Це відверта наруга над демократією", — пише Каллас.

Євродипломат наголосила, що Лукашенко не має легітимності як президент Білорусі.

У неділю, 26 січня у Білорусі стартували вибори президента. У ЦВК заявили, що в країні під час виборів міжнародні спостерігачі "проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах" також нібито присутні "представники та керівники ЦВК країн СНД і далекого зарубіжжя".

Раніше речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта М. Гіпер назвала "вибори" у Білорусі "цілковитою бутафорією".