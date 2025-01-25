​У Білорусі напередодні виборів обмежили доступ із-за кордону до деяких сайтів

Обмеження запровадили "за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру, який здійснює регулювання діяльності із забезпечення захисту інформації".

У Білорусі напередодні президентських виборів провайдери на три дні обмежили доступ з-за кордону до деяких сайтів, які використовують хмарний хостинг.

Про це повідомляє Belsat.

Зазначається, що обмеження запровадили "за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру, який здійснює регулювання діяльності із забезпечення захисту інформації".

"27 січня 2025 року білоруські хостинг-провайдери обмежать доступ до віртуального хостингу з-за меж Республіки Білорусь. Ці заходи зумовлені загрозами для об'єктів інформаційної інфраструктури та інформації, що обробляється з їх використанням", - йдеться в повідомленні інтернет-провайдера hoster.by.

Також провайдер попереджає своїх клієнтів, що в разі, якщо вони користуються зовнішніми сервісами, то їм потрібно підготуватися до того, що доступ до їхніх ресурсів буде обмежено.

Хмарний хостинг передбачає запуск веб-сайту або застосунку на кількох серверах, розташованих у хмарі на потужностях хмарного провайдера. Часто такими сервісами користуються великі сайти пошукових систем і соціальних мереж.

Більшість сайтів у байнеті (понад 90%) розміщується саме на віртуальному хостингу.

У листопаді 2024 року Олександр Лукашенко пригрозив "відключити" Інтернет, якщо повториться ситуація під час президентських виборів 2020 року.

Вибори в Білорусі

Вибори в Білорусі відбуватимуться в умовах політичної кризи і масштабних репресій. В країні наразі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій.

Білорусь не запрошувала міжнародних спостерігачів на президентські вибори 2020 року і парламентські вибори 2024-го. На вибори президента-2025 їх також не запросили.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, на початку минулого року заявив про намір знову балотуватися. Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися.

Громадянам Білорусі Лукашенко пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту після виборів, подібних до тих, що відбулися у 2020 році, повністю відключить інтернет.

Слідчий комітет Білорусі погрожує білорусам за кордоном кримінальним переслідуванням, якщо ті виходитимуть на протести.

В Єврокомісії назвали вибори в Білорусі цілковитою бутафорією.

Вибори президента в Білорусі 2020 року