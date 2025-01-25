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​У Білорусі напередодні виборів обмежили доступ із-за кордону до деяких сайтів

Обмеження запровадили "за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру, який здійснює регулювання діяльності із забезпечення захисту інформації".

​У Білорусі напередодні виборів обмежили доступ із-за кордону до деяких сайтів
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

У Білорусі напередодні президентських виборів  провайдери на три дні обмежили доступ з-за кордону до деяких сайтів, які використовують хмарний хостинг.

Про це повідомляє Belsat.

Зазначається, що обмеження запровадили "за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру, який здійснює регулювання діяльності із забезпечення захисту інформації".

"27 січня 2025 року білоруські хостинг-провайдери обмежать доступ до віртуального хостингу з-за меж Республіки Білорусь. Ці заходи зумовлені загрозами для об'єктів інформаційної інфраструктури та інформації, що обробляється з їх використанням", - йдеться в повідомленні інтернет-провайдера hoster.by.

Також провайдер попереджає своїх клієнтів, що в разі, якщо вони користуються зовнішніми сервісами, то їм потрібно підготуватися до того, що доступ до їхніх ресурсів буде обмежено.

Хмарний хостинг передбачає запуск веб-сайту або застосунку на кількох серверах, розташованих у хмарі на потужностях хмарного провайдера. Часто такими сервісами користуються великі сайти пошукових систем і соціальних мереж.

Більшість сайтів у байнеті (понад 90%) розміщується саме на віртуальному хостингу.

У листопаді 2024 року  Олександр Лукашенко пригрозив "відключити" Інтернет, якщо  повториться  ситуація під час президентських виборів 2020 року. 

Вибори в Білорусі

  • Вибори в Білорусі відбуватимуться в умовах політичної кризи і масштабних репресій. В країні наразі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій.
  • Білорусь не запрошувала міжнародних спостерігачів на президентські вибори 2020 року і парламентські вибори 2024-го. На вибори президента-2025 їх також не запросили

Вибори президента в Білорусі 2020 року

  • Протести у Білорусі почалися 9 серпня 2020 року, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. 
  • Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали. Крім того, Лукашенко домовився з Путіним, що РФ "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.
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