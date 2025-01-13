​​Слідчий комітет Білорусі погрожує білорусам за кордоном кримінальним переслідуванням, якщо ті виходитимуть на протести

Виборчих дільниць за межами Білорусі на президентських виборах не буде.

Слідчий комітет Білорусі сьогодні виступив із заявою, в якій застеріг від участі в акціях проти режиму Олександра Лукашенка за кордоном напередодні президентських виборів. СК погрожує їм кримінальним переслідуванням, у тому числі - заочним.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Комітет заявив, що "продовжує визначати діяльність екстремістських осередків за кордоном", а також має інформацію про плани "втікачів , спрямовані на дискредитацію Республіки Білорусь на міжнародній арені та розпалювання соціальної ворожнечі за допомогою невеликих вуличних акцій, які імітують підтримку радикальних рухів".

СК згадав про акції "Лукашенка на шредер", які організовують національні посольства, а також фестиваль "Білоруси варті кращого" 26 січня у Варшаві.

У Білорусі неможливі акції протесту, тож останнім часом громадяни країни, які виїхали за кордон, виходять на мітинги там. Виборчих дільниць за межами Білорусі на виборах 26 січня не буде.

Вибори в Білорусі

Вибори в Білорусі відбуватимуться в умовах політичної кризи і масштабних репресій. В країні наразі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій.

Білорусь не запрошувала міжнародних спостерігачів на президентські вибори 2020 року і парламентські вибори 2024-го. На вибори президента-2025 їх також не запросили.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, на початку минулого року заявив про намір знову балотуватися. Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися.

Громадянам Білорусі Лукашенко пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту після виборів, подібних до тих, що відбулися у 2020 році, повністю відключить інтернет.

Вибори президента в Білорусі 2020 року