Лідери коаліції у Румунії домовилися про дату проведення повторних президентських виборів

Обидва тури розраховують провести у травні.

Другий тур парламентських виборів у Румунії, 1 грудня 2024 року

Лідери коаліції визначилися, хто буде їхнім кандидатом на президентських виборах, а також узгодили дату проведення, пише Digi24.

Перший тур планують на 4 травня, другий тур – на 18 травня.

У рішенні партнерів по коаліції врахували необхідність проведення першого туру виборів одночасно з виборами в деяких регіонах Румунії (вибори мерів 13 муніципалітетів, мерії Буштені, мерії Залеу та ради округу Біхор). Також звернули увагу на те, аби дати виборів не співпадали зі святами великоднього циклу.

Наступного тижня румунський уряд ухвалить відповідні постанови, необхідні для виконання рішень коаліції.

Президентські вибори у Румунії