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Лідери коаліції у Румунії домовилися про дату проведення повторних президентських виборів

Обидва тури розраховують провести у травні.

Лідери коаліції у Румунії домовилися про дату проведення повторних президентських виборів
Другий тур парламентських виборів у Румунії, 1 грудня 2024 року

Лідери коаліції визначилися, хто буде їхнім кандидатом на президентських виборах, а також узгодили дату проведення, пише Digi24.

Перший тур планують на 4 травня, другий тур – на 18 травня.

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У рішенні партнерів по коаліції врахували необхідність проведення першого туру виборів одночасно з виборами в деяких регіонах Румунії (вибори мерів 13 муніципалітетів, мерії Буштені, мерії Залеу та ради округу Біхор). Також звернули увагу на те, аби дати виборів не співпадали зі святами великоднього циклу.

Наступного тижня румунський уряд ухвалить відповідні постанови, необхідні для виконання рішень коаліції.

Президентські вибори у Румунії

  • 28 листопада 2024 року відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні. Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% – отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє – чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
  • У Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску. 
  • У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
  • Після засідання Вищої ради оборони країни щодо ультраправого кандидата Келіна Джорджеску президент країни вирішив розсекретити інформацію про цього кандидата. 
  • За інформацією внутрішньої розвідки Румунії, є дані, що свідчать про агресивну пропагандистську кампанію в обхід національного виборчого законодавства, а також із використанням алгоритмів деяких соціальних мереж для прискореного зростання популярності Джорджеску.
  • Єврокомісія на тлі неочікуваних результатів першого туру виборів у Румунії та інформації про використання TikTok ухвалила розпорядження для компанії зберігати "внутрішні документу та інформацію" про роботу своєї системи та її рекомендації для врегулювання ризиків маніпуляцій. Також компанія повинна зберігати дані про політичну рекламу.
  • 6 грудня Конституційний суд скасував результати першого туру виборів президента Румунії.
  • 13 грудня повідомлялося, що блогери TikTok, які допомогли Дорджеску перемогти у першому турі виборів у Румунії, залишили країну.
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