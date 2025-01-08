​У Польщі визначилися з датою президентських виборів

Маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів, передає Polsat News.

Вибори відбудуться 18 травня. Можливий другий тур голосування тоді проведуть 1 червня.

«Після консультацій із головою Національної виборчої комісії я вирішив, що голосування щодо обрання нового президента Республіки Польща відбудеться 18 травня цього року, а це означає, що якщо знадобиться ще одне голосування, воно відбудеться 1 червня», - сказав Головня.

Спікер представив попередній календар виборів, який після затвердження ЦВК офіційно набуде чинності. Після того, як рішення спікера про призначення виборів буде опубліковано у «Законодавчому віснику», офіційно стартує виборча кампанія.

Окружні виборчі комісії мають бути створені до 30 березня цього року. До 4 квітня будуть реєструвати кандидатів на пост глави держави.