У світовому рейтингу паспортів лідирує Сінгапур, а Україна – на 30 місці

Громадянам нашої держави можна без віз їхати у 148 напрямках.

У світовому рейтингу паспортів лідирує Сінгапур. Власники цього документа можуть подорожувати без віз до 195 із 227 напрямків у всьому світі.

Про це йдеться у рейтингу від лондонської консалтингової фірми з питань громадянства Henley & Partners.

Україна у цьому рейтингу посіла 30 місце. Громадянам нашої держави можна без віз їхати у 148 напрямках. Минулого року Україна посідала 32 місце.

Фото: Henley & Partners Рейтинг українського паспорта із 2006 по 2025 роки

Друге місце займає Японія, відновивши безвізовий доступ до Китаю вперше після карантину через COVID-19. Із цієї країни можна подорожували у 193 напрямках.

Країни-члени ЄС Франція, Німеччина, Італія та Іспанія займають третє місце разом із Фінляндією та Південною Кореєю, маючи доступ до 192 напрямків.

Четверту позицію в рейтингу розділяють сім країн ЄС, кожна з яких має безвізовий доступ до 191 країни.

А на п'ятій сходинці розташувалися Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Великобританія. Громадяни цих країн можуть вільно подорожувати у 190 напрямках.

На протилежному кінці рейтингу, на 106 місці розташувався Афганістан. Із цієї країни можна вільно можна мандрувати лише у 26 напрямках. Це на два менше, ніж рік тому. Сирія займає 105 місце із 27 напрямками, а Ірак – 104 із 31 напрямком.