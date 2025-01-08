У світовому рейтингу паспортів лідирує Сінгапур, а Україна – на 30 місці

У світовому рейтингу паспортів лідирує Сінгапур. Власники цього документа можуть подорожувати без віз до 195 із 227 напрямків у всьому світі.
Про це йдеться у рейтингу від лондонської консалтингової фірми з питань громадянства Henley & Partners.
Україна у цьому рейтингу посіла 30 місце. Громадянам нашої держави можна без віз їхати у 148 напрямках. Минулого року Україна посідала 32 місце.
Друге місце займає Японія, відновивши безвізовий доступ до Китаю вперше після карантину через COVID-19. Із цієї країни можна подорожували у 193 напрямках.
Країни-члени ЄС Франція, Німеччина, Італія та Іспанія займають третє місце разом із Фінляндією та Південною Кореєю, маючи доступ до 192 напрямків.
Четверту позицію в рейтингу розділяють сім країн ЄС, кожна з яких має безвізовий доступ до 191 країни.
А на п'ятій сходинці розташувалися Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Великобританія. Громадяни цих країн можуть вільно подорожувати у 190 напрямках.
На протилежному кінці рейтингу, на 106 місці розташувався Афганістан. Із цієї країни можна вільно можна мандрувати лише у 26 напрямках. Це на два менше, ніж рік тому. Сирія займає 105 місце із 27 напрямками, а Ірак – 104 із 31 напрямком.