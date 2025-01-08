Норвегія збільшує підтримку розмінування України на $14,5 млн

Підтримку спрямують на центр навчання собак-саперів у Ромнах.

У 2025 році Норвегія збільшить підтримку розмінування Українги на 164 млн норвезьких крон ($14,5 млн - ред.).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби норвезького уряду.

ДСНС створили центри для навчання собак-саперів та кінологів. З 2022 року там створили собакам та кінологам найкращі умови для участі у розмінуванні.

Тому норвезький уряд оголосив, що підтримку діяльності Norsk Folkehjelp в Україні буде збільшено на 164 мільйони норвезьких крон на 2025 рік.

Завдяки програмі Нансена Norsk Folkehjelp стала одним із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, які допомагають у розмінуванні. Зусилля організації включають, серед іншого, підготовку 14 собак-саперів та розвиток власного потенціалу України у сфері розмінування за допомогою собак.