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Норвегія збільшує підтримку розмінування України на $14,5 млн

Підтримку спрямують на центр навчання собак-саперів у Ромнах. 

Норвегія збільшує підтримку розмінування України на $14,5 млн
Тренування собак-саперів
Фото: Пресслужба уряду Норвегії

У 2025 році Норвегія збільшить підтримку розмінування Українги на 164 млн норвезьких крон ($14,5 млн - ред.).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби норвезького уряду. 

ДСНС створили центри для навчання собак-саперів та кінологів. З 2022 року там створили собакам та кінологам найкращі умови для участі у розмінуванні. 

Тому норвезький уряд оголосив, що підтримку діяльності Norsk Folkehjelp в Україні  буде збільшено на 164 мільйони норвезьких крон на 2025 рік.

Завдяки програмі Нансена Norsk Folkehjelp стала одним із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, які допомагають у розмінуванні. Зусилля організації  включають, серед іншого, підготовку 14 собак-саперів та розвиток власного потенціалу України у сфері розмінування за допомогою собак.

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