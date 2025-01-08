Норвегія збільшує підтримку розмінування України на $14,5 млн

У 2025 році Норвегія збільшить підтримку розмінування Українги на 164 млн норвезьких крон ($14,5 млн - ред.).
Про це йдеться у повідомленні пресслужби норвезького уряду.
ДСНС створили центри для навчання собак-саперів та кінологів. З 2022 року там створили собакам та кінологам найкращі умови для участі у розмінуванні.
Тому норвезький уряд оголосив, що підтримку діяльності Norsk Folkehjelp в Україні буде збільшено на 164 мільйони норвезьких крон на 2025 рік.
Завдяки програмі Нансена Norsk Folkehjelp стала одним із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, які допомагають у розмінуванні. Зусилля організації включають, серед іншого, підготовку 14 собак-саперів та розвиток власного потенціалу України у сфері розмінування за допомогою собак.
- Парламент Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні до $3,16 млрд у 2025 році.
- Згодом стало відомо, що Норвегія виділить понад 242 млн доларів США на зміцнення ВМС України. Серед іншого кошти будуть спрямовані на захист людей в Україні від атак, розмінування та навчання українських військових.
- Крім іншого, Норвегія заявила, що виділяє пакет підтримки України на суму $232 млн на фінансування військового обладнання.