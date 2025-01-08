"Прикордонний цар" Трампа хоче 86 мільярдів доларів на проведення масової депортації

Том Гоман переконаний, що це дешевше, ніж витрачатися на соцвиплати.

Відповідальний за проведення "найбільшої кампанії з депортації нелегальних мігрантів в історії США" Том Гоман озвучив орієнтовний кошторис для виконання передвиборчої обіцянки Дональда Трампа: 86 мільярдів доларів.

Як пише Bloomberg, посадовець, якого американські ЗМІ називають "прикордонним царем", визнав, що це "велика купа грошей". Але, за його розрахунками, бюджет США витрачає на забезпечення мігрантів житлом та іншими базовими потребами "мільярди доларів нескінченно".

Гоман переконаний, що у довгостроковій перспективі заощадить американським платникам податків "мільярди й мільярди доларів". Він також навів кілька прикладів злочинів, вчинених мігрантами, і риторично запитав у критиків, "у яку суму вони оцінюють життя американців".

Чиновник попередив місцеву владу, яка має намір чинити опір депортації, "прибратися, до біса, з нашого шляху". "Мер Чикаго каже, що я небажаний гість в його місті? Вгадайте, куди я поїду в перший день", - заявив соратник Трампа.