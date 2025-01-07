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Президент Азербайджану Алієв вважає Вірменію джерелом загрози для регіону

Також Алієв назвав Вірменію “фашистською державою”.

Президент Азербайджану Алієв вважає Вірменію джерелом загрози для регіону
Президент Азербайджану Ільхам Алієв голосує в Баку, 1 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, повідомляє APA.

Алієв зазначив, що озброєння Вірменії призведе лише до нової напруги, і запевнив, що його країна хоче миру.

Також президент Азербайджану наголосив, що незалежна вірменська держава є фашистською державою. На його думку, протягом майже 30 років Вірменією керували носії фашистської ідеології, які сформували країну “за своєю подобою”.

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“Тому фашизм має бути знищений. Його знищить чи керівництво Вірменії, чи ми. Іншого виходу ми не маємо”, - сказав Алієв.

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