Президент Азербайджану Алієв вважає Вірменію джерелом загрози для регіону

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, повідомляє APA.
Алієв зазначив, що озброєння Вірменії призведе лише до нової напруги, і запевнив, що його країна хоче миру.
Також президент Азербайджану наголосив, що незалежна вірменська держава є фашистською державою. На його думку, протягом майже 30 років Вірменією керували носії фашистської ідеології, які сформували країну “за своєю подобою”.
“Тому фашизм має бути знищений. Його знищить чи керівництво Вірменії, чи ми. Іншого виходу ми не маємо”, - сказав Алієв.
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Раніше голова уряду Вірменії Пашинян заявляв, що заради підписання мирної угоди восени Вірменія готова навіть змінити свою конституцію.
- А влітку минулого року повідомлялось, що текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений сторонами на 80-90%.