Президент Азербайджану Алієв вважає Вірменію джерелом загрози для регіону

Президент Азербайджану Ільхам Алієв голосує в Баку, 1 вересня 2024 року

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, повідомляє APA.

Алієв зазначив, що озброєння Вірменії призведе лише до нової напруги, і запевнив, що його країна хоче миру.

Також президент Азербайджану наголосив, що незалежна вірменська держава є фашистською державою. На його думку, протягом майже 30 років Вірменією керували носії фашистської ідеології, які сформували країну “за своєю подобою”.

“Тому фашизм має бути знищений. Його знищить чи керівництво Вірменії, чи ми. Іншого виходу ми не маємо”, - сказав Алієв.