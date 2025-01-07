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Цукерберг заявив, що Meta послаблює правила модерації контенту

Meta перейде на так звану модель "нотаток спільноти". 

Цукерберг заявив, що Meta послаблює правила модерації контенту
Засновник та виконавчий директор компанії Meta Марк Цукерберг
Фото: EPA/UPG

Засновник та виконавчий директор компанії Meta Марк Цукерберг заявив про перегляд правил модерації контенту у Facebook та Instagram. Зокрема, Meta перейде на модель "нотаток спільноти".

Як пише Financial Times, це пов'язано із тим, що гігант соціальних мереж готується до повернення Дональда Трампа на пост президента.

"Настав час повернутися до наших витоків щодо свободи самовираження у Facebook та Instagram", – заявив у відеодописі Марк Цукерберг.

За словами Цукерберга, компанія завершує "програму сторонньої перевірки фактів" і натомість буде покладатися на  користувачів соцмереж, які і позначатимуть дезінформацію. Компанія "дозволить більше говорити", скасувавши обмеження на деякі теми, і зосередить увагу на більш серйозних порушеннях, а також "використає більш персоналізований підхід до політичного контенту".

Цукерберг сказав, що складність його системи модерації контенту, яка була розширена в грудні 2016 року після першої перемоги Трампа на виборах, привела до "надто багатьох помилок і великої кількості цензури".

Тому Meta перейде на так звану модель "нотаток спільноти", подібну до вже функціонуючої у соцмережі X. Це дозволяє користувачам додавати коментарі до суперечливих чи оманливих публікацій. Meta підтвердила, що не контролюватиме зміст цих коментарів і не визначатиме, які саме примітки з’являтимуться на платформах. Користувачі спільно створюватимуть та оцінюватимуть примітки. Найперше це нововведення застосують у США.  

Цукерберг додав, що Meta також змінить налаштування, щоб значно зменшити кількість контенту, який її автоматичні фільтри видаляють із платформ. Зокрема, це стосуватиметься тем імміграції та гендеру. 

Засновник Meta визнав, що через ці зміни фільтри виловлюватимуть менше "поганих речей", але він вважає, це варте того, щоб зменшити кількість видалених "невинних" постів.

  • Обраний президент США Дональд Трамп різко критикував Цукерберга під час президентської кампанії, називаючи Facebook  "ворогом народу". 
  • Але засновник Facebook намагався відновити відносини з Трампом після його перемоги в листопаді, зокрема відвідав його в резиденції у Флориді в Мар-а-Лаго.
  • У понеділок Meta для зміцнення зв'язків із новою адміністрацією президента США, призначила близького друга Дональда Трампа Дану Уайта до своєї ради директорів.
  • Перед цим платформа Meta внесла 1 млн доларів до інавгураційного фонду переможця виборів Дональда Трампа. 
  • У липні минулого року Meta зняла обмеження щодо акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram.
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