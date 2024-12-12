Компанія Meta задонатила до інавгураційного фонду Трампа $1 млн

У 2021 та в 2017 СЕО техногіганта внесків до інавгураційних фондів не робив.

Платформа Meta (раніше Facebook) внесла 1 млн доларів до інавгураційного фонду переможця виборів Дональда Трампа. Це остання спроба СЕО компанії Марка Цукерберга зміцнити відносини з майбутнім президентом, пише Wall Street Journal.

Компанія підтвердила газеті, що робила пожертвування до фонду. Внесок свідчить про зміну попередньої практики, оскільки протягом років Марк підтримував фінансово кандидатів у Конгрес від обох партій, а участі в передвиборчих кампаніях президентів переважно не брав.

Згідно з публічними даними, ні Цукерберг, ні Meta не робили пожертвувань ні в інавгураційний фонд Трампа в 2017 році, ні в фонд президента Байдена в 2021 році.

Раніше Дональд Трамп погрожував вжити заходів проти техногігантів, якщо вони намагатимуться втручатися у вибори проти нього.

З боку Цукерберга фінансовий внесок є вже не першою спробою налагодити відносини з переможцем виборів. У листопаді він обідав разом з політиком у його клубі Мар-о-Лаго у Флориді. Джерела журналістів повідомили, що зустрічі з майбутньою керівницею апарату Білого дому С'юзі Вайлс мали і ще два топменеджери Meta.

Під час першої каденції Трампа Цукерберг критикував деякі його рішення, хоча вони продовжували підтримувати зв'язок і декілька разів проводили зустрічі. В 2021 році, після штурму Капітолію, Трампу заборонили робити дописи в Facebook. Трамп після цього писав: "Наступного разу, коли я буду в Білому домі, на його прохання більше не буде обідів з Марком Цукербергом і його дружиною. Буде тільки бізнес!".

Джерела журналістів повідомили, що восени 2021 року Цукерберг і його дружина найняли на роботу пов'язаного з республіканцями консультанта, аби він допоміг їм налагодити зв'язок з цією партією.