Новий єврокомісар Євросоюзу з енергетики хоче розірвати усі зв'язки ЄС з Росією

Новий єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен вважає своїм головним пріоритетом розробку плану, який остаточно розірве всі енергетичні зв’язки ЄС із Росією.

Про це він розповів виданню Politico.

Йоргенсен попередив, що ЄС зазнає невдач у своїй багаторічній кампанії щодо відмови від російського палива, тому потрібен план, щоб повернути ситуацію на правильний шлях.

Він вказав на зростання закупівель Євросоюзом російського скрапленого природного газу як на особливе занепокоєння – і на зворотний бік низхідної траєкторії блоку. Крім того, п'ять країн ЄС все ще залежать від Росії щодо ядерного палива.

"Те, що нам вдалося знизити нашу залежність настільки, насправді є великим досягненням", – сказав Йоргенсен.

Він зазначив, що його план буде зосереджений "насамперед на газі, але також на нафті та ядерній енергії" і буде реалізований протягом перших 100 днів після його вступу на посаду, до середини березня.

Наразі ЄС уже запровадив повну заборону на морський експорт вугілля та нафти з Москви, одночасно скоротивши свою залежність від постачання трубопровідного газу приблизно на дві третини. Але в останні місяці зусилля зайшли в глухий кут. За даними товарної платформи Kpler, у 2024 р. ЄС, як очікується, імпортує з Росії приблизно на 10% більше ЗПГ, ніж у 2023 р.

Як зазначає Politico, будь-який план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 р. – терміну, встановленого блоком після початку війни, – швидше за все, викличе сильний опір з боку країн, які все ще сильно залежать від імпорту. Зокрема, Угорщина та Словаччина – на чолі з дружніми Росією лідерами Віктором Орбаном та Робертом Фіцо – історично виступали проти нових обмежень на енергоносії.

У листопаді видання Bloomberg повідомило, що Росія зберегла обсяг експорту газу до Європи навіть після припинення постачань до Австрії. Після відключення австрійської фірми OMV цей обсяг газу забирають або переміщають інші покупці.

Хто такий Дан Йоргенсен