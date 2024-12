Politico: Макрон і Туск обговорять відправку в Україну іноземних миротворців

Французький президент Еммануель Макрон обговорить з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском розміщення в Україні миротворчих сил після війни. Обговорення заплановане на сьогодні під час зустрічі у Варшаві, пише Politico з посиланням на два джерела: дипломата Євросоюзу та посадовця Польщі.

Європейський дипломат підтвердив дані польської газети Rzeczpospolita про обговорення Парижем і Варшавою створення миротворчих сил в кількості 40 000 військових. З яких саме країн можуть бути ці військові – співрозмовник не пояснив.

Польський співрозмовник же зазначив, що ідея відправити миротворців з його країни до України "матиме сенс лише під форматом НАТО". Він сумнівається, що для цього достатньо бажання лише президента Франції.

"Це не та формула, яка дозволить нам ухвалити подібне рішення", – сказав посадовець, додавши, що миротворчі місії повинні бути схвалені під керівництвом ООН чи Організації безпеки та співробітництва у Європі (Organization for Security and Co-operation in Europe).

Журналісти звернули увагу, що ідея Макрона відправити миротворців відокремлена від ідеї відправити до України військових інструкторів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив нещодавно, що про відправку польських військ в Україну "зараз не може бути й мови". Він сказав, що Макрон піднімав цю тему у лютому, але коли Косіняк-Каміш був в Парижі минулого місяця, це питання не обговорювали.