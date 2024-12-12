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Politico: Макрон і Туск обговорять відправку в Україну іноземних миротворців

Йтиметься про розміщення миротворчого контингенту після війни. 

Politico: Макрон і Туск обговорять відправку в Україну іноземних миротворців
Фото: EPA/UPG

Французький президент Еммануель Макрон обговорить з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском розміщення в Україні миротворчих сил після війни. Обговорення заплановане на сьогодні під час зустрічі у Варшаві, пише Politico з посиланням на два джерела: дипломата Євросоюзу та посадовця Польщі. 

Європейський дипломат підтвердив дані польської газети Rzeczpospolita про обговорення Парижем і Варшавою створення миротворчих сил в кількості 40 000 військових. З яких саме країн можуть бути ці військові – співрозмовник не пояснив. 

Польський співрозмовник же зазначив, що ідея відправити миротворців з його країни до України "матиме сенс лише під форматом НАТО". Він сумнівається, що для цього достатньо бажання лише президента Франції. 

"Це не та формула, яка дозволить нам ухвалити подібне рішення", – сказав посадовець, додавши, що миротворчі місії повинні бути схвалені під керівництвом ООН чи Організації безпеки та співробітництва у Європі (Organization for Security and Co-operation in Europe). 

Журналісти звернули увагу, що ідея Макрона відправити миротворців відокремлена від ідеї відправити до України військових інструкторів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив нещодавно, що про відправку польських військ в Україну "зараз не може бути й мови". Він сказав, що Макрон піднімав цю тему у лютому, але коли Косіняк-Каміш був в Парижі минулого місяця, це питання не обговорювали. 

  • Український президент цього тижня коментував ідею французького колеги розмістити в Україні іноземний контингент в якості гарантії безпеки. Володимир Зеленський сказав, що "Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії". 
  • Франція також просуває створення коаліції військових інструкторів для України. 
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