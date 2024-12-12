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Безпілотник атакував поліцейський об'єкт у Чечні

Влада стверджує, що постраждали четверо силовиків.

Безпілотник атакував поліцейський об'єкт у Чечні
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У Чечні, яку Україна офіційно визнає як окуповану Росією Ічкерію, вночі безпілотники атакували поліцейські бараки, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень, а четверо силовиків були травмовані.

Як пише Reuters, "глава республіки" Рамзан Кадиров заявив, що БПЛА нібито "детонував у повітрі", а шкода була завдана "уламками, які впали на дах". На підтвердження своїх слів прихильник кремлівського диктатора Путіна оприлюднив у своєму Telegram відео з потрощеними вікнами установи.

Для удару по Грозному безпілотники з підконтрольної території України мали подолати відстань у приблизно 1000 кілометрів.

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