Безпілотник атакував поліцейський об'єкт у Чечні

У Чечні, яку Україна офіційно визнає як окуповану Росією Ічкерію, вночі безпілотники атакували поліцейські бараки, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень, а четверо силовиків були травмовані.

Як пише Reuters, "глава республіки" Рамзан Кадиров заявив, що БПЛА нібито "детонував у повітрі", а шкода була завдана "уламками, які впали на дах". На підтвердження своїх слів прихильник кремлівського диктатора Путіна оприлюднив у своєму Telegram відео з потрощеними вікнами установи.

Для удару по Грозному безпілотники з підконтрольної території України мали подолати відстань у приблизно 1000 кілометрів.