Окупанти атакували вісім громад Сумщини

Сьогодні, 11 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 114 вибухів.

По Великописарівській громаді росіяни били дронами, внаслідок чого було пошкоджено нежитлові приміщення.

Краснопільську та Путивльську громади армія РФ обстрілювала з мінометів, а Есманьську - дронами та мінометами.

По Миропільській громаді загарбники били з артилерії та РСЗВ, а по Білопільській - з РСЗВ.

Крім того, Свеську громаду російські військові атакували дронами, а Хотінську - з гранатомету.