Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували вісім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів області.

Окупанти атакували вісім громад Сумщини
Окупанти атакували вісім громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 11 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 114 вибухів. 

По Великописарівській громаді росіяни били дронами, внаслідок чого було пошкоджено нежитлові приміщення. 

Support LB.ua

Краснопільську та Путивльську громади армія РФ обстрілювала з мінометів, а Есманьську - дронами та мінометами.

По Миропільській громаді загарбники били з артилерії та РСЗВ, а по Білопільській - з РСЗВ.

Крім того, Свеську громаду російські військові атакували дронами, а Хотінську - з гранатомету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies