Зеленський зустрінеться з главою уряду Греції наступного тижня у Брюсселі

Президент висловив сподівання на підтримку Афін у зміцненні української ППО.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом й анонсував зустріч із ним наступного тижня у Брюсселі.

Зеленський також висловив співчуття іспанському народу у зв’язку з руйнівними повенями, які забрали життя близько 255 осіб.

«Україна готова надавати допомогу й підтримку в подоланні наслідків таких стихійних лих», - додав глава держави.

Президент також висловив вдячність Іспанії за підтримку України, зокрема, за внесок у зміцнення протиповітряної оборони системами Hawk. «Розраховуємо на подальшу підтримку в цьому напрямі», - додав Зеленський.