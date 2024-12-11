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Зеленський зустрінеться з главою уряду Греції наступного тижня у Брюсселі

Президент висловив сподівання на підтримку Афін у зміцненні української ППО.

Зеленський зустрінеться з главою уряду Греції наступного тижня у Брюсселі
Володимир Зеленський і Педро Санчес
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом й анонсував зустріч із ним наступного тижня у Брюсселі.

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Зеленський також висловив співчуття іспанському народу у зв’язку з руйнівними повенями, які забрали життя близько 255 осіб. 

«Україна готова надавати допомогу й підтримку в подоланні наслідків таких стихійних лих», - додав глава держави.

Президент також висловив вдячність Іспанії за підтримку України, зокрема, за внесок у зміцнення протиповітряної оборони системами Hawk. «Розраховуємо на подальшу підтримку в цьому напрямі», - додав Зеленський.

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