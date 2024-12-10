Зеленський заявив, що Україні потрібні ще 10-12 систем Patriot, щоб закрити небо

Україні потрібно додатково 10-12 систем Patriot, щоб забезпечити Україні життя і зробити війну для Путіна беззмістовною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа, пише "Укрінформ".

"Головні гарантії безпеки для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що збереже життя передусім українцям, це, безумовно, системи протиповітряної оборони... Всі розуміють, що 10-12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною", – зазначив глава держави.