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Зеленський заявив, що Україні потрібні ще 10-12 систем Patriot, щоб закрити небо

За словами президента, це зробить війну Путіна беззмістовною.

Зеленський заявив, що Україні потрібні ще 10-12 систем Patriot, щоб закрити небо
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Україні потрібно додатково 10-12 систем Patriot, щоб забезпечити Україні життя і зробити війну для Путіна беззмістовною. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа, пише "Укрінформ". 

"Головні гарантії безпеки для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що збереже життя передусім українцям, це, безумовно, системи протиповітряної оборони... Всі розуміють, що 10-12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною", – зазначив глава держави. 

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