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Естонія щорічно виділятиме на допомогу Україні 0,25% власного ВВП

Також країна зміцнюватиме співпрацю із Україною у сфері кібербезпеки. 

Естонія щорічно виділятиме на допомогу Україні 0,25% власного ВВП
Рустем Умєров із естонським прем'єр-міністром Крістеном Міхалом
Фото: Фейсбук Рустема Умєрова

Естонія і надалі щорічно виділятиме на допомогу Україні 0,25% власного ВВП.

Про це написав у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров за результатами  зустрічі із естонським прем'єр-міністром Крістеном Міхалом.

"Естонія є одним із найближчих друзів України і вже надала значну військову, економічну та дипломатичну підтримку нашій державі.  Крістен Міхал підкреслив, що його країна й надалі щорічно виділятиме на допомогу Україні 0.25% власного ВВП. Від імені всього українського народу та наших військових дякую за цю велику підтримку", – написав український міністр. 

Він додав, що також поінформували естонську делегацію про поточну ситуацію на полі бою, а також обговорили перспективи подальшого зміцнення співпраці у сфері кібербезпеки. 

"Естонія має унікальний досвід у цій галузі, і ми віримо, що зможемо разом зміцнити оборонні можливості України", – додав Умєров і зазначив, що також окремо наголосили на важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських союзників.

"Також розповів премʼєр-міністру Естонії про пріоритети українського оборонного сектору. Ми активно розвиваємо вітчизняне виробництво зброї, і вже у 2025 році ці зусилля будуть суттєво посилені, зокрема у сфері створення далекобійних спроможностей", – розповів глава міноборони і подякував Естонії за її принципову позицію та солідарність з Україною. 

  • У січні цього року тодішня прем'єр-міністрерка Естонії Кая Каллас заявила, що її країна надаватиме Києву військової допомоги у розмірі 0,25% внутрішнього валового продукту Естонії упродовж чотирьох років
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