Агентство із менеджменту та розшуку активів (АРМА) співпрацюватиме із Польщею для повернення українських арештованих активів.
Про це написала голова АРМА Олена Дума у телеграмі.
Делегація АРМА розпочала робочий візит до Республіки Польща, де вже провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща Василем Боднарем.
"Наразі маємо ситуацію, коли за підрахунками наших фахівців, активів на близько 100 мільярдів євро було незаконно виведено з України за часи незалежності. Сьогодні АРМА активно посилює співпрацю з правоохоронними та антикорупційними органами по всьому світу, щоби повернути ці кошти і забезпечити їх роботу на економіку та обороноздатність України", – написала Олена Дума.
Вона зазначила, що у рамках стратегії з повернення незаконно виведених коштів, АРМА планує серію зустрічей в Польщі з представниками місцевих правоохоронних та антикорупційних органів.
А в ході зустрічі з Послом домовилися про активну співпрацю з повернення українських арештованих активів, які знаходяться в Республіці Польща.
- АРМА вже розшукало активи посадовців на понад 4 млн доларів США за кордоном. Йдеться про апартаменти у Маямі, квартири у Грузії та Чехії, майно на курорті, нерухомість у Болгарії, авто та гроші на рахунку.