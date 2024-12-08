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АРМА співпрацюватиме із Польщею для повернення українських арештованих активів

Активів на близько 100 мільярдів євро було незаконно виведено з України за часи незалежності.

АРМА співпрацюватиме із Польщею для повернення українських арештованих активів
Делегація АРМА у Польщі
Фото: Телеграм-канал голови АРМА Олени Думи

Агентство із менеджменту та розшуку активів (АРМА) співпрацюватиме із Польщею для повернення українських арештованих активів.

Про це написала голова АРМА Олена Дума у телеграмі.

Делегація АРМА розпочала робочий візит до Республіки Польща, де вже провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща Василем Боднарем. 

"Наразі маємо ситуацію, коли за підрахунками наших фахівців, активів на близько 100 мільярдів євро було незаконно виведено з України за часи незалежності. Сьогодні АРМА активно посилює співпрацю з правоохоронними та антикорупційними органами по всьому світу, щоби повернути ці кошти і забезпечити їх роботу на економіку та обороноздатність України", – написала Олена Дума. 

Вона зазначила, що у рамках стратегії з повернення незаконно виведених коштів, АРМА планує серію зустрічей в Польщі з представниками місцевих правоохоронних та антикорупційних органів. 

А в ході зустрічі з Послом домовилися про активну співпрацю з повернення українських арештованих активів, які знаходяться в Республіці Польща. 

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