Зеленський на зустрічі з президенткою Грузії закликав не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну

Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

За словами Зеленського, Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який «зараз відстоює достойне майбутнє для себе».

«Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну. Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі», - вважає український президент.

Зеленський запевнив Зурабішвілі, що Україна зі свого боку буде координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб «відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно».

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