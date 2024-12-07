Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Східний щит
Східний щит
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаПолітика

Зеленський на зустрічі з президенткою Грузії закликав не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну

«Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія», - вважає українським президент.

Зеленський на зустрічі з президенткою Грузії закликав не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну
Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

За словами Зеленського, Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який «зараз відстоює достойне майбутнє для себе». 

«Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну. Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі», - вважає український президент.

Зеленський запевнив Зурабішвілі, що Україна зі свого боку буде координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб «відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно».

Протести в Грузії

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.
  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 
  • Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей. 
  • За шість ночей антиурядових протестів у Грузії силовики заарештували понад 300 людей. 
  • Цього тижня президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Грузії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies