Зеленський на зустрічі з президенткою Грузії закликав не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну

Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.
За словами Зеленського, Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який «зараз відстоює достойне майбутнє для себе».
«Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну. Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі», - вважає український президент.
Зеленський запевнив Зурабішвілі, що Україна зі свого боку буде координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб «відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно».
Протести в Грузії
- 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.
- Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі.
- Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей.
- За шість ночей антиурядових протестів у Грузії силовики заарештували понад 300 людей.
- Цього тижня президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Грузії.