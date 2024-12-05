Верховна Рада повернула норму про конфіскацію майна корупціонерів в угодах зі слідством

Верховна Рада повернула норму щодо конфіскації майна корупціонерів при угоді зі слідством, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Депутат проголосували за законопроєкт 12243-1 276 голосами.
Документ ухвалили зразу в цілому. Раніше нардепи, за словами Железняка, "випадково" виключили з пункт про конфіскацію.
"Прийняли угоди зі слідством через скандал і в останній день. Отримали гроші від ЄС. Потім випадково вилучили норму через закон про нагороди зрадникам. Далі хотіли повернути норму прийняв зашкварний закон проти журналістів. І ось в останній день виправили помилку окремим законом", – сказав він.
- Законопроєкт про угоди зі слідством президент підписав у жовтні.
- 20 листопада нардепи ухвалили законопроєкт про позбавлення державних нагород осіб, які зрадили державу. У документі прописали скасування конфіскації майна для корупціонерів як додаткового покарання: писав "Цензор нет".