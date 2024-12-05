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Верховна Рада повернула норму про конфіскацію майна корупціонерів в угодах зі слідством

Її виключили під час ухвалення іншого законопроєкту. 

Верховна Рада повернула норму щодо конфіскації майна корупціонерів при угоді зі слідством, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Депутат проголосували за законопроєкт 12243-1 276 голосами. 

Документ ухвалили зразу в цілому. Раніше нардепи, за словами Железняка, "випадково" виключили з пункт про конфіскацію. 

"Прийняли угоди зі слідством через скандал і в останній день. Отримали гроші від ЄС. Потім випадково вилучили норму через закон про нагороди зрадникам. Далі хотіли повернути норму прийняв зашкварний закон проти журналістів. І ось в останній день виправили помилку окремим законом", – сказав він. 

  • Законопроєкт про угоди зі слідством президент підписав у жовтні. 
  • 20 листопада нардепи ухвалили законопроєкт про позбавлення державних нагород осіб, які зрадили державу. У документі прописали скасування конфіскації майна для корупціонерів як додаткового покарання: писав "Цензор нет". 
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