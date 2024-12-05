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Кандидат на посаду канцлера Німеччини Мерц планує відвідати Україну

Візит може відбутись найближчими днями.

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Мерц планує відвідати Україну
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц анонсував візит в Україну, який може відбутись найближчими днями.

Про це повідомляє ntv.

Мерц зазначив, що “проінформує європейських партнерів” про поїздку та її результати. 

Раніше, у травні 2022 року, Мерц вже відвідував Україну.

Мерц закликав до створення контактної групи з Німеччини, Франції, Польщі та Великобританії, щоб виробити спільну європейську стратегію підтримки України з метою припинення війни. 

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Мерц наголосив, що це слід зробити прямо зараз,оскільки ніхто не знає, “що насправді станеться після 20 січня 2025 року”, коли відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Фрідріх Мерц закликав європейські держави надавати більшу підтримку Україні “всіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними і навіть військовими засобами”. 

“Україна має виграти війну, а Росія — програти”, - підкреслив Мерц.

Як він додав, твердження про те, що ядерні держави не програють у війні, не відповідає дійсності.  

  • 2 грудня німецький канцлер Олаф Шольц прибув з першим від 2022-го року візитом до України і анонсував новий пакет допомоги на 650 млн євро.

  • Поїздка Шольца до України відбулася невдовзі після того, як він говорив телефоном із Володимиром Путіним.

  • Цієї зими Шольц боротиметься за те, щоб залишитися у кріслі канцлера. Незабаром у Німеччині можуть відбутися вибори у зв'язку з розпадом коаліції після рішення канцлера звільнити міністра фінансів, що був представником партії з коаліції.

  • Німеччина надасть Україні ще одну, шосту, систему протиповітряної оборони IRIS-T та вертольоти Sea King. 

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