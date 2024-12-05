Кандидат на посаду канцлера Німеччини Мерц планує відвідати Україну

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц анонсував візит в Україну, який може відбутись найближчими днями.

Про це повідомляє ntv.

Мерц зазначив, що “проінформує європейських партнерів” про поїздку та її результати.

Раніше, у травні 2022 року, Мерц вже відвідував Україну.

Мерц закликав до створення контактної групи з Німеччини, Франції, Польщі та Великобританії, щоб виробити спільну європейську стратегію підтримки України з метою припинення війни.

Мерц наголосив, що це слід зробити прямо зараз,оскільки ніхто не знає, “що насправді станеться після 20 січня 2025 року”, коли відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Фрідріх Мерц закликав європейські держави надавати більшу підтримку Україні “всіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними і навіть військовими засобами”.

“Україна має виграти війну, а Росія — програти”, - підкреслив Мерц.

Як він додав, твердження про те, що ядерні держави не програють у війні, не відповідає дійсності.