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Шольц відповів, про що говорив телефоном із Путіним

Він нагадав, що мав переговори і до початку повномасштабної війни. 

Шольц відповів, про що говорив телефоном із Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає з промовою під час 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки ,17 лютого 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про зміст розмови з Володимиром Путіним, яку він провів нещодавно телефоном. Він нагадав, що мав "довгу розмову" з Путіним у Москві ще до повномасштабного вторгнення. 

У багатьох пунктах тоді їхні думки розійшлися, сказав Шольц на брифінгу в Києві. Він додав, що, наскільки він розуміє, "почати цю війну вирішили ще за два роки до початку, а після того на це цілеспрямовано працювали".

"Я чітко висловив, що Україна має право бути незалежною, суверенною нацією, яка хоче бути частиною Євросоюзу, має свою армію, свої збройні сили і може досягти повної незалежності. Це означає, що Росія повинна припинити війну і вивести свої війська", – сказав канцлер.

Шольц сказав, що чітко висловив це і наголосив, що ФРН не послабить підтримку. 

"Нехай російський президент не розраховує, що матиме Україну як самотнього супротивника", – додав він. 

Зеленський, коментуючи переговори Шольца із Путіним, висловив думку, що Путіна було б краще ізолювати.

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