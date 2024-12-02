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Україна до кінця року отримає від Німеччини системи ППО IRIS-T і танки

Це – частина пакету допомоги, оголошеного позаминулого місяця. 

Україна до кінця року отримає від Німеччини системи ППО IRIS-T і танки
ЗРК IRIS-T знищує повітряні цілі на дистанції до 40 км та на висоті 20 км
Фото: DW

У грудні Німеччина поставить Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1 та ударні дрони. Це – частина військової допомоги, оголошеної Берліном ще у жовтні, пише Суспільне з посиланням на цитування Reuters речника міністерства оборони ФРН.

Він сказав, що "зима не за горами, тому буде також зимове обладнання, а також ручна зброя і засоби обігріву". Окрім цього, під час сьогоднішнього візиту до Києва канцлер ФРН Олаф Шольц анонсував новий пакет допомоги на 650 млн євро, склад і деталі якого поки невідомі. 

Шольц уже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським і вшанував пам'ять загиблих захисників України. 

Його візит не анонсували, а востаннє німецький канцлер відвідував Україну в 2022 році. Нещодавно Шольц провів телефонну розмову з Путіним, за що отримав критику від деяких партнерів і українського президента.

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