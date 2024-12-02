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У Тбілісі поліція “зачищала” сьогодні протестувальників у дворах та під’їздах

Затримання відбувалися з побиттям.

У Тбілісі поліція “зачищала” сьогодні протестувальників у дворах та під’їздах
Фото: newsgeorgia.ge

Сьогодні до сьомої ранку поліція та спецназ “зачистили” від протестувальників проспект Руставелі у Тбілісі, повідомляють Georgia News

Учасники протесту, що залишалися, зібралися біля метро, де почалися жорсткі затримання, знову зі побиттям учасників мітингів.

Інша частина протестувальників рушила на проспект Чавчавадзе, де розгін продовжився. Протестувальників переслідували не лише на проспекті, а й у дворах, провулках та під'їздах. Під гарячу руку поліцейських потрапляли й ті, хто йшов на роботу.

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Загалом, за оцінкою правозахисних організацій, понад 50 осіб затримано за останні години.

Водночас низка ЗМІ повідомила про заплановані на вечір нові акції протесту, зокрема студентів.

На проспекті Руставелі у Тбілісі тим часом комунальники вкотре намагається відмити будівлю парламенту та затерти протестні написи. Які не стираються – зафарбовують.

Раніше стало відомо, що вночі 2 грудня з протестів у Грузії до лікарень доставили 37 людей. Прем'єр-міністр країни на сьогоднішньому засіданні уряду подякував міністру внутрішніх справ і силовикам і заявив, що "нацмайдан" у його країні не відбудеться.

За офіційними даними, не менше 224 людей були затримані на антиурядових протестах, що почалися 28 листопада у відповідь на відмову уряду від євроінтеграції. Відтоді силовики декілька днів поспіль розганяли зібрання мітингарів.

Серед затриманих був і очільник партії "Гірчі – більше свободи". Його відпустили вранці понеділка. 

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