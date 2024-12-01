Головне за неділю, 1 грудня: понад 110 боєзіткнень, протести в Грузії, дії повстанців у Сирії

Бойові дії на Донеччині, 111 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1012-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 1 грудня відбулося 111 бойових зіткнень.

Окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 грудня – в новині.

У листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення.

Як повідомило українське Міноборони, йдеться про 45 720 військових.

«Це чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни «задвухсотили» та «затрьохсотили» 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року», - додали у відомстві.

Докладніше – в новині.

Запрошення України в НАТО – необхідна річ для виживання нашої держави і мова не йде про вступ частини української території.

Про це сказав Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою 1 грудня.

«Запрошення України в НАТО – необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України та всієї євроатлантичної спільноти», - заявив глава держави.

Президент сказав, що серед скептиків запрошення України в Алянс наразі є США, Німеччина і Угорщина, але наголосив, що зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО 3–4 грудня не є останньою можливістю для нашої держави отримати запрошення на вступ.

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Завтра в Україні світло вимикатимуть в одну та дві черги, повідомили в Укренерго.

Обсяг обмежень для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 10:00 – дві черги відключень;

10:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, ‒ йдеться у пресрелізі.

У Грузії протестувальники проти рішення уряду призупинити інтеграцію з Євросоюзом перекрили проспекти Руставелі та Костави у центрі Тбілісі. Про це повідомляє грузинська служба “Радіо Свобода”.

У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести, проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій.

Поліція, ймовірно, застосувала у протистоянні із протестувальниками гумові кулі та водомети.

Окрім Тбілісі, протести проходять у Батумі та Кутаїсі. Присутні вимагають проведення нових парламентських виборів та відставки щойно сформованого уряду.

Режим Башара Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії, пише німецьке видання Bild.

За кілька днів сили опозиційних угруповань взяли під свій контроль велике місто Алеппо з населенням понад два мільйони людей, а також сотні інших населених пунктів.

Повстанці також захопили стратегічно важливі райони, включно з містом Ханасер, зміцнивши контроль над Алеппо. Крім того, вони наблизилися до кордонів міста Хама.

Столицю Сирії Дамаск поки що контролюють лояльні Асаду військові.

Більше інформації – в новині.

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