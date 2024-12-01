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Каллас про протести у Грузії: усі акти насильства мають розслідувати

Влада Тбілісі повинна утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ. 

Каллас про протести у Грузії: усі акти насильства мають розслідувати
Акція протесту біля парламенту Грузії 28 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Влада Грузії повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів, а також утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ. 

Про це йдеться у заяві Високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ Каї Каллас та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос щодо ситуації у Грузії.

“Усі акти насильства мають розслідувати, а винні притягнуті до відповідальності”, ‒ зазначено у тексті.

Політикині додали: “ЄС знову висловлює свою серйозну стурбованість постійним відступом демократії в країні, включно з порушеннями, які сталися напередодні та під час останніх парламентських виборів. У цьому контексті ЄС з нетерпінням чекає остаточного звіту ОБСЄ/БДІПЛ та його рекомендацій”.

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Також підкреслено, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір європейського майбутнього. “Двері в ЄС залишаються відкритими, а повернення Грузії до європейських цінностей і шлях вступу в ЄС перебуває у руках грузинського керівництва”, ‒ додають Каллас та Кос.

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
  • Того ж дня грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.
  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.
  • Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.
  • Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
  • Грузини згову вийшли на акції протесту в країні. Президентка закликала МВС утриматися від розгону мітингувальників. Однак силовики таки розігнали акцію протесту опозиції і затримали понад сотню учасників. 
  • Тоді президентка Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. 
  • Сьогодні протестувальники перекрили проспекти у центрі Тбілісі. У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій. 
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