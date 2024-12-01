Каллас про протести у Грузії: усі акти насильства мають розслідувати

Влада Тбілісі повинна утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ.

Влада Грузії повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів, а також утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ.

Про це йдеться у заяві Високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ Каї Каллас та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос щодо ситуації у Грузії.

“Усі акти насильства мають розслідувати, а винні притягнуті до відповідальності”, ‒ зазначено у тексті.

Політикині додали: “ЄС знову висловлює свою серйозну стурбованість постійним відступом демократії в країні, включно з порушеннями, які сталися напередодні та під час останніх парламентських виборів. У цьому контексті ЄС з нетерпінням чекає остаточного звіту ОБСЄ/БДІПЛ та його рекомендацій”.

Також підкреслено, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір європейського майбутнього. “Двері в ЄС залишаються відкритими, а повернення Грузії до європейських цінностей і шлях вступу в ЄС перебуває у руках грузинського керівництва”, ‒ додають Каллас та Кос.

Події у Грузії