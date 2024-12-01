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ЗМІ: Орбан продовжить “миротворче турне” у грудні

Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з угорським премʼєр-міністром після голосування 5 листопада.

ЗМІ: Орбан продовжить “миротворче турне” у грудні
Трамп і Орбан під час зустрічі у Флориді
Фото: EPA/UPG

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після голосування 5 листопада, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела в Угорщині.

Угорські урядові джерела повідомили, що Трамп цікавився думкою Орбана щодо припинення війни в Україні.Орбан, який підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Владіміром Путіним і Трампом, критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає режиму санкцій блоку проти Москви.

У липні, після поїздки до Києва з таємничою пропозицією припинення вогню для президента України Володимира Зеленського, Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним, яку розкритикували деякі лідери ЄС. Потім він поїхав до Китаю і, нарешті, до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Трампом, який тоді перебував у передвиборчій кампанії.

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Повідомляється, що Орбан готується в грудні до нових поїздок із миротворчою місією. Деталі потенційної місії незрозумілі, але джерела повідомили, що вона може включати в себе передачу послань Трампа Зеленському, Путіну і президенту Китаю Сі Цзіньпіну.

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