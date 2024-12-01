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Глава дипломатії ЄС заявила про наслідки для «Грузинської мрії» через відступ від демократії

Євросоюз підтримує грузинський народ та його вибір європейського майбутнього, наголосила Каллас.

Глава дипломатії ЄС заявила про наслідки для «Грузинської мрії» через відступ від демократії
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала події, що відбуваються у Грузії.

Як ідеться в дописі Каллас у соцмережі Х, Євросоюз підтримує грузинський народ та його вибір європейського майбутнього.

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«Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і шкодуємо про сигнали правлячої партії не продовжувати шлях Грузії до ЄС та відступ країни від демократії», - підкреслила дипломат.

Каллас заявила, що це «матиме прямі наслідки з боку ЄС».

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
  • Того ж дня грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.
  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.
  • Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.
  • Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
  • Грузини згову вийшли на акції протесту в країні. Президентка закликала МВС утриматися від розгону мітингувальників. Однак силовики таки розігнали акцію протесту опозиції і затримали понад сотню учасників. 
  • Тоді президентка Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. 
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