Глава дипломатії ЄС заявила про наслідки для «Грузинської мрії» через відступ від демократії

Євросоюз підтримує грузинський народ та його вибір європейського майбутнього, наголосила Каллас.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала події, що відбуваються у Грузії.

Як ідеться в дописі Каллас у соцмережі Х, Євросоюз підтримує грузинський народ та його вибір європейського майбутнього.

«Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і шкодуємо про сигнали правлячої партії не продовжувати шлях Грузії до ЄС та відступ країни від демократії», - підкреслила дипломат.

Каллас заявила, що це «матиме прямі наслідки з боку ЄС».

Події у Грузії