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Головне за ніч та ранок неділі, 1 грудня: атака дронів на Київ, понад 220 боєзіткнень, візит високопосадовців ЄС

Нічна повітряна атака, 224 бойових зіткнення, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 1 грудня: атака дронів на Київ, понад 220 боєзіткнень, візит високопосадовців ЄС
Обстріл Чернігівщини
Фото: В'ячеслав Чаус

Уранці неділі, 1 грудня, російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей.

В ОВА повідомили про 11 постраждалих. "Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 224 бойових зіткнення.

Половина з них — на Курахівському та Покровському напрямках. Активізував штурмові дії ворог і на Лиманському напрямку.

Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1730 росіян. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 742 130 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

1 грудня російська армія декілька разів намагалася атакувати Київ дронами. Під час першої тривоги, що почалася близько 5 ранку, Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повітряна тривога в Києві тривала приблизно півтори години. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.

Після 7 ранку в столиці знову оголосили тривогу.

На Чернігівщині внаслідок дронової атаки вщент зруйновано житловий будинок. Ворог атакував Прилуцький район.

"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання «Шахеда» (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки", — повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У ніч на 1 грудня із напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ) ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 32 дрони.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один — в повітрі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

У неділю, 1 грудня, до Києва із неоголошеним візитом прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.

"З першого дня війни ЄС стоїть на боці України. З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українського народу", — повідомляє Антоніу Кошта у мережі "Х".

Висока представниця ЄС із зовнішніх справ й безпеки Кая Каллас наголосила, що ЄС зробить все необхідне для перемоги України у боротьбі проти РФ.

"Це честь для мене бути в Києві разом з президентом Європейської ради Коштою і єврокомісаркою Кос. Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", - написала євродипломатка.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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