Головне за ніч та ранок неділі, 1 грудня: атака дронів на Київ, понад 220 боєзіткнень, візит високопосадовців ЄС

Нічна повітряна атака, 224 бойових зіткнення, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уранці неділі, 1 грудня, російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей.

В ОВА повідомили про 11 постраждалих. "Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", — повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 224 бойових зіткнення.

Половина з них — на Курахівському та Покровському напрямках. Активізував штурмові дії ворог і на Лиманському напрямку.

Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1730 росіян. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 742 130 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

1 грудня російська армія декілька разів намагалася атакувати Київ дронами. Під час першої тривоги, що почалася близько 5 ранку, Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повітряна тривога в Києві тривала приблизно півтори години. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.

Після 7 ранку в столиці знову оголосили тривогу.

На Чернігівщині внаслідок дронової атаки вщент зруйновано житловий будинок. Ворог атакував Прилуцький район.

"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання «Шахеда» (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки", — повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У ніч на 1 грудня із напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ) ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 32 дрони.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один — в повітрі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

У неділю, 1 грудня, до Києва із неоголошеним візитом прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.

"З першого дня війни ЄС стоїть на боці України. З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українського народу", — повідомляє Антоніу Кошта у мережі "Х".

Висока представниця ЄС із зовнішніх справ й безпеки Кая Каллас наголосила, що ЄС зробить все необхідне для перемоги України у боротьбі проти РФ.

"Це честь для мене бути в Києві разом з президентом Європейської ради Коштою і єврокомісаркою Кос. Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", - написала євродипломатка.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!