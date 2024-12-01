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Каллас: "Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну"

Висока представниця ЄС із зовнішніх справ й безпеки Кая Каллас прибула з візитом до Києва.

Каллас: "Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну"
Кая Каллас, Антоніу Кошта, Марта Кос
Фото: Кая Каллас, "Х"

Висока представниця ЄС із зовнішніх справ й безпеки Кая Каллас прибула з неоголошеним візитом до києва та наголосила, що ЄС зробить все необхідне для перемоги України у боротьбі проти РФ.

Про це високопосадовиця ЄС написала у мерехі "Х".

"Це честь для мене бути в Києві разом з президентом Європейської ради Коштою і єврокомісаркою Кос. Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", наголосила євродипломатка.

  • Сьогодні, 1 грудня, до Києва із неоголошеним візитом прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Кая Каллас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос.
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