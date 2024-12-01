Каллас: "Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну"

Висока представниця ЄС із зовнішніх справ й безпеки Кая Каллас прибула з неоголошеним візитом до києва та наголосила, що ЄС зробить все необхідне для перемоги України у боротьбі проти РФ.

Про це високопосадовиця ЄС написала у мерехі "Х".

"Це честь для мене бути в Києві разом з президентом Європейської ради Коштою і єврокомісаркою Кос. Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно", наголосила євродипломатка.