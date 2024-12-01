Росія продовжує терор щодо України: за тиждень ворог випустив майже 600 "шахедів" та близько 120 ракет різного типу. Також ворог застосував близько 500 авіабомб.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі й цього тижня наші сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору. Протягом ночі збито більш ніж 30 ударних безпілотників. Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів", — ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

"Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", — додає Зеленський.