“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Туск: "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Україною
Туск: "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Україною
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами на товари за відмову від долара
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами на товари за відмову від долара
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: шість громад постраждали

Відомо про пошкодження внаслідок обстрілів.

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: шість громад постраждали

Російські війська обстріляли шість громад Сумської області, внаслідок обстрілів є пошкодження.

Про це повідомляє ОВА Сумщини.

"Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", — ідеться в повідомленні.

Краснопільська: здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл із РСЗВ (15 вибухів).

Великописарівська: зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), атаку FPV-дронами (14 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). У результаті пошкоджено нежитлове приміщення.

Есманьська: 2 міни скинули росіяни на її територію.

Середино-Будська: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies