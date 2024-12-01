Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: шість громад постраждали

Російські війська обстріляли шість громад Сумської області, внаслідок обстрілів є пошкодження.
Про це повідомляє ОВА Сумщини.
"Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", — ідеться в повідомленні.
Краснопільська: здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл із РСЗВ (15 вибухів).
Великописарівська: зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), атаку FPV-дронами (14 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
Миропільська: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). У результаті пошкоджено нежитлове приміщення.
Есманьська: 2 міни скинули росіяни на її територію.
Середино-Будська: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).
Шалигинська: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).