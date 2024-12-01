Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: шість громад постраждали

Есманьська: 2 міни скинули росіяни на її територію.

Миропільська: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). У результаті пошкоджено нежитлове приміщення.

"Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", — ідеться в повідомленні.

Про це повідомляє ОВА Сумщини.

Російські війська обстріляли шість громад Сумської області, внаслідок обстрілів є пошкодження.

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