Армія РФ здійснила понад 300 ударів по Запорізькій області, є поранений

Упродовж доби окупанти завдали 315 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Через російські обстріли поранення отримав 50-річний чоловік.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
191 БпЛА різної модифікації атакував Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
124 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Новодарівки.
Упродовж доби, надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.