Армія РФ здійснила понад 300 ударів по Запорізькій області, є поранений

Упродовж доби, надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 315 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Через російські обстріли поранення отримав 50-річний чоловік.

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