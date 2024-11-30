Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл із РСЗВ (15 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), атаку FPV-дронами (14 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення.
Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи).
Шалигинська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).