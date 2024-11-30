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Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл із РСЗВ (15 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), атаку FPV-дронами (14 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення.

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

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