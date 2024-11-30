Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: є рішення, які можуть бути реалізовані цими тижнями заради справедливого завершення війни

Команда президента готується до активних перемовин з партнерами в грудні.

Зеленський: є рішення, які можуть бути реалізовані цими тижнями заради справедливого завершення війни
Фото: скріншот

У вечірньому зверненні 30 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що є рішення, які можуть бути реалізовані цими тижнями чи місяцями заради справедливого завершення війни. 

“Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей. Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо”, – сказав Зеленський.

Також він повідомив, що зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок, магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо: чотири людини вбиті цим російським ударом. 

Крім того, сьогодні росіяни знов продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців – проти звичайних людей. Скид з дрона на автобус. Чотири поранених. 

“І так майже кожен день. Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей”, – сказав президент. 

Зеленський зазначив, що за цей тиждень можемо особливо відзначити Литву: нова партія військової допомоги. Зброя, там є боєприпаси, запчастини до броньованої техніки. Також Нідерланди – пускові установки для «петріотів». 

Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів. 

Є також готовність «нордиків» та держав Балтії збільшувати інвестиції в оборонку, зокрема у виробництво вітчизняних дронів. 

Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік - більше трьох мільярдів. 

Є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для Сил оборони України. 

А також рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies