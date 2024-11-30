Команда президента готується до активних перемовин з партнерами в грудні.

У вечірньому зверненні 30 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що є рішення, які можуть бути реалізовані цими тижнями чи місяцями заради справедливого завершення війни.

“Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей. Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо”, – сказав Зеленський.

Також він повідомив, що зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок, магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо: чотири людини вбиті цим російським ударом.

Крім того, сьогодні росіяни знов продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців – проти звичайних людей. Скид з дрона на автобус. Чотири поранених.

“І так майже кожен день. Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей”, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що за цей тиждень можемо особливо відзначити Литву: нова партія військової допомоги. Зброя, там є боєприпаси, запчастини до броньованої техніки. Також Нідерланди – пускові установки для «петріотів».

Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів.

Є також готовність «нордиків» та держав Балтії збільшувати інвестиції в оборонку, зокрема у виробництво вітчизняних дронів.

Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік - більше трьох мільярдів.

Є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для Сил оборони України.

А також рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту.