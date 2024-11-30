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Біля Вінниці внаслідок зіткнення автомобілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення

Поліція встановлює причини аварії.

Біля Вінниці внаслідок зіткнення автомобілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення
Фото: ДСНС

Сьогодні вдень поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася смертельна ДТП, внаслідок якої зіткнулися два легковики. Про це повідомляє ДСНС. 

В результаті аварії водій автомобіля «Форд» від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу.

В іншому автомобілі, «Тойота», внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували їх і передали медикам. 

Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.

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