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У Білозерці Херсонської області внаслідок ворожого артобстрілу поранена жінка

Потерпіла зазнала вибухової та черепно-мозкової травми.

У Білозерці Херсонської області внаслідок ворожого артобстрілу поранена жінка
Фото: Херсонська ОВА

Російська війська обстріляли з артилерії селище Білозерка Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранено місцеву жительку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні ворог вдарив з артилерії по Білозерці. Поранення дістала 48-річна місцева жителька", — йдеться у повідомленні.

Потерпіла зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузію, осколкове поранення шиї. Бригада "швидкої" надала жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

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