У Білозерці Херсонської області внаслідок ворожого артобстрілу поранена жінка

Російська війська обстріляли з артилерії селище Білозерка Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранено місцеву жительку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні ворог вдарив з артилерії по Білозерці. Поранення дістала 48-річна місцева жителька", — йдеться у повідомленні.

Потерпіла зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузію, осколкове поранення шиї. Бригада "швидкої" надала жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.