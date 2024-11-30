У Білозерці Херсонської області внаслідок ворожого артобстрілу поранена жінка

Російська війська обстріляли з артилерії селище Білозерка Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранено місцеву жительку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Опівдні ворог вдарив з артилерії по Білозерці. Поранення дістала 48-річна місцева жителька", — йдеться у повідомленні.
Потерпіла зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузію, осколкове поранення шиї. Бригада "швидкої" надала жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
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