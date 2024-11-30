Головне за ніч та ранок суботи, 30 листопада: ситуація на ЗАЕС, понад 190 боєзіткнень

У ніч на 30 листопада Росія атакувала Україну 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська.

"У результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито вісім ворожих безпілотників. Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію", — повідомляють військово-повітряні сили ЗСУ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.

Ворог продовжує наступальні дії на Покровському та Курахівському напрямках.

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1740 російських військових. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали 740400 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Через обстріли РФ Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту.

У ніч на 30 листопада через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Sky News висловився щодо заклику західних партнерів знизити мобілізаційний вік для залучення більшої кількості людей до війська.

За словами глави держави, ще рік тому він дуже просив Європу та Сполучені Штати забезпечити оснащення 10 українських бригад. На сьогодні повністю цей процес завершено лише "у двох з половиною". На заваді, як говорить Зеленський, стали "бюрократія та те, що деякі не вважають ці рішення пріоритетом".

Президент запитував у партнерів, чи хочуть вони, "щоб хтось йшов на смерть без зброї". "Якщо в них є ідеї щодо віку мобілізації, то я хочу попросити, щоб вони робили свою справу, а ми робитимемо свою", - підкреслив Зеленський.

В інтерв'ю Sky Президент також розповів про своє ставлення до сценарію отримання Україною "натівської парасольки" для підконтрольних територій при заморожуванні війни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!