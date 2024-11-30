Бійці ГУР уразили три РЛС окупантів у Криму

29 листопада в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах РФ.
Про це інформує ГУР МО.
У результаті влучних ударів українських розвідників, уражено РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".
"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", — наголошують в ГУР МО.
- Українські розвідники знищили російську РЛС "Зоопарк", вартість якої у перерахунку на гривні сягає мільярда.
- Днями ГУР розповіло про знищення ворожої станції в Криму. Воїни атакували установку "Подльот", що видає цілевказівки, зокрема, С300 і С-400.