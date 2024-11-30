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Бійці ГУР уразили три РЛС окупантів у Криму

Уражено РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".

Бійці ГУР уразили три РЛС окупантів у Криму
Фото: ГУР МО

29 листопада в результаті операції ГУР МО України у  тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах РФ. 

Про це інформує ГУР МО.

У результаті влучних ударів українських розвідників, уражено РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".

"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", — наголошують в ГУР МО. 

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