Бійці ГУР уразили три РЛС окупантів у Криму

Уражено РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".

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29 листопада в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах РФ.

Про це інформує ГУР МО.

У результаті влучних ударів українських розвідників, уражено РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".

"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", — наголошують в ГУР МО.