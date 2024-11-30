Минулої доби РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області

Ворог здійснив 8 авіаційних ударів по Гуляйполю та Андріївці.

Упродовж доби окупанти завдали 518 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 8 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці. 247 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку", — ідеться у повідомленні.

Ще 22 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 241 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівка.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.