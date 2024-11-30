Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Зеленський: новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий (доповнено)
Зеленський: новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий (доповнено)
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
ГУР показало відео враження ворожого "Зоопарку"
ГУР показало відео враження ворожого "Зоопарку"
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині семеро загиблих та поранених за добу

Ворог завдав ракетного удару балістикою по Бериславському району. 

Внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині семеро загиблих та поранених за добу
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем опинилися Червоний Маяк, Білозерка, Тягинка, Осокорівка, Петропавлівка, Станіслав, Антонівка, Козацьке, Микільське, Одрадокам'янка, Широка Балка, Нововоронцовка, Зміївка, Монастирське, Новоберислав, Ромашкове, Дудчани, Зимівник, Придніпровське, Дар'ївка, Комишани, Садове та місто Херсон.

По Бериславському району армія РФ вдарила балістикою. 

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж, комунальну будівлю, магазин, господарську споруду та приватні автомобілі", — пише Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над Херсонською областю знищили 1 "Shahed-131/136".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies