Внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині семеро загиблих та поранених за добу

За минулу добу через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем опинилися Червоний Маяк, Білозерка, Тягинка, Осокорівка, Петропавлівка, Станіслав, Антонівка, Козацьке, Микільське, Одрадокам'янка, Широка Балка, Нововоронцовка, Зміївка, Монастирське, Новоберислав, Ромашкове, Дудчани, Зимівник, Придніпровське, Дар'ївка, Комишани, Садове та місто Херсон.

По Бериславському району армія РФ вдарила балістикою.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж, комунальну будівлю, магазин, господарську споруду та приватні автомобілі", — пише Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над Херсонською областю знищили 1 "Shahed-131/136".