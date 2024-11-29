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Армія РФ атакувала громаду Херсонщини, двоє поранених

Під обстрілом опинилася Дар'ївська громада.

Армія РФ атакувала громаду Херсонщини, двоє поранених

Сьогодні вранці російська армія атакувала Дар'ївську громаду Херсонщини, поранено двох цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА. 

"Близько 11:00 окупанти вдарили по Дар’ївській громаді. Через обстріл постраждала жінка, 57 років. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою та пораненням передпліччя", — ідеться у повідомленні. 

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок ворожого удару. Вибухову травму та контузію отримав 59-річний чоловік. Його доправили до лікарні для дообстеження.

  • Сьогодні вранці під удар російського дрона у Дніпровському районі потрапила жителька Херсона. Учора ворог убив у Херсонській області одну людину, 9 поранені. 
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