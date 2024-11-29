Армія РФ атакувала громаду Херсонщини, двоє поранених

Сьогодні вранці російська армія атакувала Дар'ївську громаду Херсонщини, поранено двох цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 11:00 окупанти вдарили по Дар’ївській громаді. Через обстріл постраждала жінка, 57 років. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою та пораненням передпліччя", — ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок ворожого удару. Вибухову травму та контузію отримав 59-річний чоловік. Його доправили до лікарні для дообстеження.