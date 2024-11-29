Служба безпеки затримала ще 5 проросійських агітаторів у різних регіонах України, повідомляє пресслужба відомства.

Так, у Києві затримано 51-річного блогера, який уже має вирок за поширення кремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин.

Він викладав у ТікТок провокаційні стріми, в яких вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та виправдовував окупацію України.

У Харкові підозру отримала мешканка обласного центру, яка в російських Телеграм-каналах «розганяла» фейки про українських військових.

Також жінка виправдовувала ракетно-бомбові удари РФ по цивільній інфраструктурі міста та закликала рашистів до окупації всього регіону.

На Донеччині затримано трьох місцевих жительок, які у заборонених соцмережах «Однокласники» та «Вконтакті» героїзували Путіна та ватажків терористичних угруповань РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності на користь рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України: