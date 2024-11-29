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СБУ затримала у Миколаєві ексвикладача університету, який планував зливати Москві позиції ЗСУ

Для цього зрадник встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій мешкав.

СБУ затримала у Миколаєві ексвикладача університету, який планував зливати Москві позиції ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві агента ФСБ, яким виявився колишній викладач місцевого університету, йдеться у пресрелізі СБУ.

Чоловік коригував ракетно-дронові удари Росії по обласному центру.

“Щоб направити ворожу зброю “в обхід” української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони”, ‒ зазначили у спецслужбі.

Для цього зрадник встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій мешкав. За допомогою цього “спостережного посту” фігурант сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.

Служба безпеки затримала російського агента за місцем проживання. “Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони”, ‒ додали у СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. 

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За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах. Після дистанційного вербування його подальша комунікація з окупантами відбувалася через “зв’язкового” з тимчасово окупованої частини території Донеччини.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України ‒ державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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