Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.

У Чугуєві на Харківщині затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомила Нацполіція.

20 листопада вночі до Чугуївського районного управління надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста горить військовий автомобіль. Пожежу загасили, а під час огляду місця події поліцейські виявили докази, які вказували на умисний підпал автомобіля.

Менш ніж за добу оперативники встановили особу палія та затримали його.

Фото: Нацполіція Затриманий палій авто військового

Зловмисником виявився 24-річний раніше судимий. На початку року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Фігурант активно шукав "легкого заробітку" в телеграм-каналах. На одному з таких ресурсів йому запропонували 1200 доларів винагороди за співпрацю. Обіцяні кошти він так і не отримав.

Використовуючи легкозаймисту суміш, чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Транспортний засіб був припаркований у дворі багатоповерхівки.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.