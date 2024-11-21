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У Чугуєві затримали чоловіка, який за $1200 підпалив авто військовослужбовця

Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.

У Чугуєві затримали чоловіка, який за $1200 підпалив авто військовослужбовця
Спалене авто військового
Фото: Нацполіція

У Чугуєві на Харківщині затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомила Нацполіція. 

20 листопада вночі до Чугуївського районного управління надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста горить військовий автомобіль. Пожежу загасили, а під час огляду місця події поліцейські виявили докази, які вказували на умисний підпал автомобіля.

Менш ніж за добу оперативники встановили особу палія та затримали його. 

Затриманий палій авто військового
Фото: Нацполіція
Затриманий палій авто військового

Зловмисником виявився 24-річний раніше судимий. На початку року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Фігурант активно шукав "легкого заробітку" в телеграм-каналах. На одному з таких ресурсів йому запропонували 1200 доларів винагороди за співпрацю. Обіцяні кошти він так і не отримав. 

Використовуючи легкозаймисту суміш, чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Транспортний засіб був припаркований у дворі багатоповерхівки.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.

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