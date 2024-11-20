Депутата Житомирської облради підозрюють у шахрайстві із тарифами на електрику

Депутата Житомирської облради підозрюють у шахрайстві із ціною на електрику. Він підключив власний торговий центр до "побутового" тарифу постачання електроенергії замість "комерційного". Через це державні енергокомпанії недоотримали 3,4 млн грн.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2021 році депутат побудував та ввів в експлуатацію у Житомирі торговий центр. Надалі він реалізував механізм отримання дешевої електроенергії від АТ "Житомиробленерго".

При укладенні договору на електропостачання підозрюваний використав підроблені документи, які підтверджували розміщення за адресою ТЦ житлового будинку. Це гарантувало отримання електроенергії за "побутовим тарифом", що в 2,5 разів нижчий за "комерційний".

Власник торгового центру надавав приміщення в оренду введеним в оману підприємцям й отримував від них компенсацію за електроенергію відповідно до "комерційного тарифу". Загальна торговельна площа будівлі становила 2100 м кв.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чинному депутату Житомирської обласної ради за фактами шахрайських дій та підроблення документів (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України).