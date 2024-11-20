Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
​​Тисяча і одна ніч
​​Тисяча і одна ніч
ГоловнаПраво

Депутата Житомирської облради підозрюють у шахрайстві із тарифами на електрику

Чиновник підключив власний торговий центр до "побутового" тарифу замість "комерційного". 

Депутата Житомирської облради підозрюють у шахрайстві із тарифами на електрику
Високовольтні лінії електропередач
Фото: Радіо Свобода

Депутата Житомирської облради підозрюють у шахрайстві із ціною на електрику. Він підключив власний торговий центр до "побутового" тарифу постачання електроенергії замість "комерційного". Через це державні енергокомпанії недоотримали 3,4 млн грн.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2021 році депутат побудував та ввів в експлуатацію у Житомирі торговий центр. Надалі він реалізував механізм отримання дешевої електроенергії від АТ "Житомиробленерго".

При укладенні договору на електропостачання підозрюваний використав підроблені документи, які підтверджували розміщення за адресою ТЦ житлового будинку. Це гарантувало отримання електроенергії за "побутовим тарифом", що в 2,5 разів нижчий за "комерційний".

Власник торгового центру надавав приміщення в оренду введеним в оману підприємцям й отримував від них компенсацію за електроенергію відповідно до "комерційного тарифу". Загальна торговельна площа будівлі становила 2100 м кв.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чинному депутату Житомирської обласної ради за фактами шахрайських дій та підроблення документів (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies